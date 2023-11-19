Siti Atikoh Selesaikan Full Marathon 42 km dalam Waktu 5 Jam 46 Menit

JAKARTA - Istri Capres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mampu menyelesaikan full marathon (FM) 42 km dengan catatan waktu 5 jam 46 menit dalam ajang Borobudur Marathon 2023.

Atikoh memulai larinya sejak pukul 05.00 WIB berbarengan dengan 1.464 peserta lainnya. Atikoh mampu menaklukkan rute yang terbilang cukup menantang dengan berbagai variasi dan di bawah teriknya matahari.

"Benar-benar mletre, panas dan banyak tanjakannya," kata Atikoh saat ditemui di garis finish.

Atikoh menjelaskan, mampu menyelesaikan trek FM tersebut lantaran mendapat dukungan dari warga yang antusias menonton gelaran tersebut.

Ia mengaku, sepanjang jalan, warga memberi semangat dengan berbagai cara. Dari yang muda hingga yang tua.

Misalnya, seorang siswa SMP 1 Mertoyudan yang secara khusus memberi dukungan dengan meneriakan chant khas supporter sepakbola. Tak sedikit pula warga yang khusus membuat karya untuk menghibur para peserta.

"Rame banget, seru. Warganya antusias," ucap Atikoh.