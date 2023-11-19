Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT: Seorang Pemimpin Harus Miliki Mentalitas Melayani

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:40 WIB
HT: Seorang Pemimpin Harus Miliki Mentalitas Melayani
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/MNC Media
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT), menegaskan karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Demikian diutarakan Hary saat menjadi keynote speaker Joint Regional DKI 2 & 6 Convention & Leaders Meeting: Impactful & Fruitful di Tangerang, Banten, Sabtu, 18 November 2023.

“Saya menyampaikan seorang pemimpin di bidang apapun harus memiliki mentalitas melayani. Servant leadership adalah kepemimpinan yang melayani bisa diaplikasikan di semua bidang, termasuk di politik,” ujarnya seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Minggu (19/11/2023).

Siapapun yang terjun ke politik, HT menegaskan, jika ingin melihat Indonesia baik, besar, maju harus memiliki mentalitas pelayanan.

“Karena kenapa? Partai politik itu menciptakan anggota dewan. Anggota dewan itu membuat peraturan. Kalau buat legislasinya bagus, tepat sasaran, sesuai yang dibutuhkan oleh negara dan rakyatnya, pasti Indonesia maju karena keputusan atau regulasinya tepat sasaran,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
