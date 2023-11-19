Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berhasil Selesaikan Full Marathon 42 Km, Siti Atikoh: Seru, Warganya Antusias

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:52 WIB
Berhasil Selesaikan Full Marathon 42 Km, Siti Atikoh: Seru, Warganya Antusias
Siti Atikoh mengikuti full marathon. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Istri calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berhasil menyelesaikan Full Marathon (FM) 42 Km. Bersama teman-temannya, Atikoh menyelesaikan lari sepanjang 42 Km itu dengan catatan waktu 5 jam 46 menit.

Dimulai sejak pukul 05.00 WIB, Atikoh berlari dengan 1.463 marathoners. Termasuk di antaranya 70 pelari dari negara asing serta 18 pelari elite nasional. Satu di antaranya atlet nasional Agus Prayogo.

Atikoh mengatakan, meski rute FM kali ini sangat menantang dan melelahkan namun terasa ringan karena dukungan warga. Di sepanjang jalan, warga memberi semangat dengan berbagai cara. Dari yang muda hingga yang tua.

Misalnya, seorang siswa SMP 1 Mertoyudan yang secara khusus memberi dukungan dengan meneriakkan chant khas supporter sepakbola. Tak sedikit pula warga yang khusus membuat karya untuk menghibur para peserta.

"Rame banget, seru. Warganya antusias," ucap Atikoh.

Adapun rute dalam event Borobudur Marathon 2023 ini cukup menantang. Mulai dari kondisi cuaca yang cukup terik sehingga mudah membuat dehidrasi, serta rute menanjak yang membutuhkan fisik yang prima.

"Benar-benar mletre, panas dan banyak tanjakannya," kata Atikoh.

Istri Ganjar yang dikenal rutin berolahraga ini mengatakan, FM kali ini menjadi pengalamannya yang berat. Terutama karena faktor cuaca dan kurangnya latihan.

"Ini FM paling berat menurut saya, tanjakan dan panasnya ya luar biasa, mungkin juga karena kurang latihan," tegasnya.

