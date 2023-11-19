Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tips Siti Atikoh Bisa Selesaikan Full Marathon 42 KM

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:57 WIB
Tips Siti Atikoh Bisa Selesaikan Full Marathon 42 KM
Siti Atikoh Selesaikan Marathon 42 KM
A
A
A

JAKARTA - Istri calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berhasil menyelesaikan Full Marathon (FM) 42KM. Bersama teman-temannya, Atikoh menyelesaikan lari sepanjang 42KM itu dengan catatan waktu 5 jam 46 menit.

Saat ditanya soal resep bugar dan mampu menyelesaikan Full Marathon di usianya yang segera 52 tahun itu, Atikoh mengaku hanya latihan yang membuatnya mampu. Menurutnya, tidak ada hal yang bisa diraih dengan instan.

"Ya harus latihan, nggak bisa sesuatu itu instan, tetap proses itu akan mempengaruhi hasil," kata Atikoh.

Dimulai sejak pukul 05.00 WIB, Atikoh berlari dengan 1.463 marathoners. Termasuk di antaranya 70 pelari dari negara asing serta 18 pelari elite nasional. Satu di antaranya atlet nasional Agus Prayogo.

Siti Atikoh melanjutkan, meski rute FM kali ini sangat menantang dan melelahkan namun terasa ringan karena dukungan warga. Di sepanjang jalan, warga memberi semangat dengan berbagai cara. Dari yang muda hingga yang tua.

Misalnya, seorang siswa SMP 1 Mertoyudan yang secara khusus memberi dukungan dengan meneriakan chant khas supporter sepakbola. Tak sedikit pula warga yang khusus membuat karya untuk menghibur para peserta. "Rame banget, seru. Warganya antusias," ucap Atikoh.

Adapun rute dalam event Borobudur Marathon 2023 ini cukup menantang. Mulai dari kondisi cuaca yang cukup terik sehingga mudah membuat dehidrasi, serta rute menanjak yang membutuhkan fisik yang prima.

