Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Rumah JK, Hary Tanoe Dapat Sambutan Hangat dari Tuan Rumah

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |16:14 WIB
Tiba di Rumah JK, Hary Tanoe Dapat Sambutan Hangat dari Tuan Rumah
Ketum Partai Perindo Hary Tanoe teman Ganjar Pranowo bertemu Jusuf Kalla (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

  

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambangi rumah Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, HT tiba di rumah JK pada pukul 16.00 WIB, Minggu (19/11/2023). Kedatangan HT itu langsung disambut hangat oleh JK di depan pintu rumahnya.

Diketahui, kedatangan HT ke rumah JK hanya untuk bersilaturahmi menemani Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang juga nanti akan hadir di kediaman JK.

Saat tiba di lokasi, HT langsung memasuki rumah JK yang mana kedatangan langsung disambut hangat oleu Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu.

"Halo semua," kata HT di kediaman JK, kawasan Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement