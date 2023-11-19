Tiba di Rumah JK, Hary Tanoe Dapat Sambutan Hangat dari Tuan Rumah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambangi rumah Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, HT tiba di rumah JK pada pukul 16.00 WIB, Minggu (19/11/2023). Kedatangan HT itu langsung disambut hangat oleh JK di depan pintu rumahnya.

Diketahui, kedatangan HT ke rumah JK hanya untuk bersilaturahmi menemani Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang juga nanti akan hadir di kediaman JK.

Saat tiba di lokasi, HT langsung memasuki rumah JK yang mana kedatangan langsung disambut hangat oleu Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu.

"Halo semua," kata HT di kediaman JK, kawasan Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )