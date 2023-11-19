Ganjar Pranowo Tiba di Kediaman JK, Sambutan Hangat Sertai Kedatangannya

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mendatangi rumah Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar tiba di rumah JK pada pukul 16.07 WIB. Kedatangan Ganjar itu langsung disambut hangat oleh JK di depan pintu rumahnya, bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang sudah lebih dulu tiba di lokasi.

Ganjar sendiri didampingi secara langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.