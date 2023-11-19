Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Prabowo Sambut Hangat Menhan Australia di Hambalang, Perkuat Kemitraan Pertahanan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |17:50 WIB
Menhan Prabowo Sambut Hangat Menhan Australia di Hambalang, Perkuat Kemitraan Pertahanan
Prabowo Subianto bertemu Richard Marles MP. (Foto: Dok Kemhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan The Hon. Richard Marles MP, Deputi Perdana Menteri (DPM) Australia yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia di kediaman Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (17/11/2023). Kedatangan Menhan Richard disambut hangat oleh Menhan Prabowo yang menggunakan baju batik berwarna coklat.

Pertemuan keduanya itu diawali dengan sarapan pagi bersama sambil disuguhkan kopi khas Hambalang. Pada pertemuan tersebut kedua pejabat membahas hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan.

“Australia telah berkontribusi positif dengan memperkuat kerja sama, interoperabilitas, dan koordinasi di antara layanan medis militer negara-negara ADMM-Plus selama Keketuaan bersama Australia dengan Brunei Darussalam dalam ADMM-Plus EWG tentang Kedokteran Militer periode 2021–2024,” kata Menhan Prabowo.

 BACA JUGA:

Diketahui, saat ini kerja sama antara Indonesia dan Australia telah memiliki kerja sama pertahanan yang mengatur sejumlah kerja sama. Di antaranya, seperti bidang industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

Adapun, Menhan Richard menyatakan komitmennya atas kemitraan strategis hubungan dengan Indonesia. “Pemerintahan Perdana Menteri Albanese sangat berkomitmen pada kemitraan erat kami dengan Indonesia. Saya bertemu kembali dengan rekan saya, Menteri Prabowo Subianto untuk memperdalam kerja sama pertahanan melalui Kemitraan Strategis Komprehensif kami,” kata dia.

“Hubungan kami di seluruh kawasan ini sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Australia dan Pemerintahan Perdana Menteri Albanese akan terus memprioritaskan kerja sama regional kami," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Menhan Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk melanjutkan warisan berharga bersama Australia dan Brunei menjelang penyerahan ADMM-Plus EWG tentang Kedokteran Militer kepada Indonesia dan Amerika Serikat sebagai co-chair baru untuk periode 2024-2027.

Atas keberhasilan Australia dan Brunei tersebut Indonesia juga meminta dukungan Australia karena Indonesia dan Amerika Serikat akan menjadi ketua bersama dalam ADMM-Plus EWG tentang Kedokteran Militer untuk siklus berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement