HOME NEWS NASIONAL

JK Tegaskan Pertemuan dengan Ganjar Hanya Silaturahmi Tanpa Bahas Politik

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:16 WIB
JK Tegaskan Pertemuan dengan Ganjar Hanya Silaturahmi Tanpa Bahas Politik
Silaturahmi Ganjar dengan JK. (Foto: MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan hasil pertemuan dengan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di kediamannya pada Minggu (19/11/2023) sore.

Dalam pertemuannya dengan Ganjar, JK menekankan hanya bersilaturahmi dan berdiskusi tentang negara tanpa membicarakan politik.

"Alhamdulillah kita hari ini bersilaturahmi dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik. Ya tentu politik, sambil bicara tentang negara. Bagaimana negara ini ke depan lebih baik," kata JK usai pertemuannya dengan Ganjar di Jalan Brawijaya Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

JK melanjutkan, untuk membuat negara yang baik haruslah dengan kerja sama yang baik dari semua pihak. Kata JK, itulah yang diharapkan dari Pemilu yang akan datang dilaksanakan debgan baik dan aman.

"Tapi yang penting ialah kita harapkan dlm situasi spt ini maka peranan aparat pemerintah apakah itu di pemerintahan, di Kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul2 melaksanakannpemilu secara baik, secara aman, dengan netral," ucap JK.

Senada, Ganjar juga mengungkapkan pertemuan dirinya dengan JK hanya bersilaturahmi. Ganjar mengatakan dirinya mendapatkan banyak masukan dari JK jelang Pemilu yang akan datang.

BACA JUGA:

Tiba di Rumah JK, Hary Tanoe Dapat Sambutan Hangat dari Tuan Rumah 

"Saya datang untuk bersilaturammi dengan Beliau, orang tua kita tentu banyak pengalaman, dan tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya Pemilu mesti berjalan dengan baik," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
