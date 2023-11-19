Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi dengan JK, Ganjar Pranowo: Kami Diskusi Panjang Tentang Negara Ini

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:50 WIB
Silaturahmi dengan JK, Ganjar Pranowo: Kami Diskusi Panjang Tentang Negara Ini
Silaturahmi Ganjar dengan JK. (Foto: MPI/Aziz Indra)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan pertemuannya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merupakan sebuah silaturahmi sambil berdiskusi tentang negara.

Ganjar mengatakan, momentum silaturahmi itu merupakan sebuah rekonsiliasi bangsa untuk membawa visi dan cita-cita bangsa.

"Anak-anak bangsa harusnya bisa membawa negara pada visi dan cita-cita untuk membawa pada 2045 (Indonesia Emas) yang lebih baik dan kami diskusi panjang tentang negara ini," kata Ganjar usai pertemuannya dengan JK di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Dalam pertemuannya, Ganjar merasa banyak belajar dari sosok JK, sehingga dia berharap agar Pemilu 2024 bisa berjalan lancar.

"Masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan 'oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum' dan semua akan berjalan dengan baik, orang yang bahagia," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar mengungkapkan pertemuan dirinya dengan JK hanya bersilaturahmi. Ganjar mengatakan dirinya mendapatkan banyak masukan dari JK jelang Pemilu yang akan datang.

"Saya datang untuk bersilahrurammi dengan beliau, orang tua kita tentu banyak pengalaman, dan tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya Pemilu musti berjalan dengan baik," kata Ganjar.

