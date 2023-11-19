Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Goda Jusuf Kalla Dukung Dirinya di Pemilu 2024, Begini Respons JK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:59 WIB
Ganjar <i>Goda</i> Jusuf Kalla Dukung Dirinya di Pemilu 2024, Begini Respons JK
Silaturahmi Ganjar dengan JK. (Foto: MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo menggoda Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) untuk mendukung dirinya dalam Pemilu 2024. Candaan itu disampaikan di hadapan wartawan usai melakukan pertemuan selama 1,5 jam di rumah pribadi JK. 

Awalnya Ganjar menilai JK merupakan tokoh yang memiliki segudang berpengalaman mengurus bangsa. Pertemuan di kediaman pribadinya selama kurang lebih 1,5 jam itu menjadi masukan baik bagi dirinya untuk menjadikan pemilu yang damai dan menjaga persatuan bangsa.

Kemudian Ganjar mengelu-elukan pernyataan JK soal pemilu yang tidak lepas dari perbedaan pilihan. Namun demikian, perbedaan pilihan tersebut tidak lantas menjadi perpecahan untuk kemajuan bangsa.

Setelah itu, Ganjar menggoda JK untuk ikut beralih pilihan dan mendukung dirinya dalam Pemilu 2024. JK kemudian menanggapi godaan tersebut dengan canda.

"Saya mengapresiasi Beliau, tadi Beliau sampaikan pilihan boleh beda, dan ini rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak, boleh?" goda Ganjar. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement