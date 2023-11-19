Mengenal VDR dan NCDC, Jantung Pesawat Tempur Super Tucano TNI AU yang Jatuh

MALANG - Tim investigasi kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara (AU) Super Tucano berusaha menganalisa dan membaca elemen penting Video Data Recorder (VDR) dan Network Cente Data Cartridge (NCDC). Dua elemen penting ini layaknya kotak hitam atau black box pada pesawat komersial.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati menyatakan, bila di pesawat militer kotak hitam itu berbeda dengan pesawat komersial. Di mana, bila di pesawat komersial ada kotak hitam atau black box dan Flight Data Recorder (FDR), yang merekam dan menjadi kunci, di pesawat militer seperti Super Tucano elemennya yakni VDR dan NCDC.

"Sudah saya bilang namanya di DVR, dan Network Cente Data Catridge NCDC, bukan FDR (Flight Data Recorder) lagi," kata Agung Sasongkojati saat dikonfirmasi pada Minggu sore (19/11/2023).

Agung menambahkan, bila data di DVR dan NCDC dinilai lebih lengkap dengan yang ada di pesawat komersial biasa. Di mana, di data yang tersimpan tersebut seperti gambar video selama penerbangan sampai saat terakhir sebelum pesawat dinyatakan hilang kontak, komunikasi pilot, hingga performa pesawat selama di udara.

"Ada performa pesawat penerbangan, yaitu kecepatan, ketinggian, arah dan sebagainya, serta yang penting juga adalah data dari mesin pesawat, sampai detik terakhir dia masih menyala itu masih terekam di situ," tuturnya.

Dua elemen pesawat Super Tucano dengan nomor ekor TT 3111 dan TT 3103 tersebut telah diamankan dan dibawa ke Lapangan Udara (Lanud) Abdulrahman Saleh Malang. Selanjutnya, alat itu akan diinvestigasi oleh Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI (Puslaiklambangjaau). Tetapi apakah pemeriksaan alat tersebut melibatkan produsen pesawat dari Brasil atau tidak, ia mengaku belum mengetahuinya.

"Sementara nanti tim Puslaiklambangjaau yang akan memeriksa itu, kelihatannya datanya bisa dibaca di tempat kita, namun tentu kami punya satu bagian dari informasi," terangnya.

Puslaiklambangjaau disebut Agung juga bakal memeriksa menyeluruh tidak hanya dua elemen tersebut, melainkan ada 5 M yang diperiksa dimana di antaranya yakni man atau pilotnya, mesin, dan manajemen. Pemeriksaan itu juga mengacu pada data-data internal eksternal yang didapat tim investigasi.

"Artinya itu perlu waktu, data dari VDR itu hanya satu bagian dari suatu data, tapi data lain harus dicari jadi data yang lainnya yang lebih susah, karena menyangkut situasi kondisi dan cuaca dan segala macam. Yang dicari penyebabnya itu sudah bukan bidang saya, nanti akan kami jelaskan," paparnya.