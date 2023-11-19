Pemilu 2024, JK Singgung Netralitas Aparat

JAKARTA - Pertemuan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo selama kurang lebih 1,5 jam salah satunya membahas tentang netralitas aparat pemerintah. Keduanya sepakat jika menginginkan pemilu yang berbaik aparat harus netral.

Jusuf Kalla mengakui bahwa pertemuan dengan Calon Presiden nomor urut 3 kali ini membahas politik untuk kebaikan negara. Dia menilai Pemilu 2024 harus berlangsung dengan damai dan aparat yang netral.

"Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah apakah itu di pemerintahan, di Kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, secara aman, dengan netral," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).