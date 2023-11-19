Gunungpati Raih Juara, Mbak Ita Janjikan Lomba Bola Voli Kader PKK se-Kota Semarang Tahun Depan Lebih Meriah

Semarang - Pertandingan bola voli perempuan Kader PKK antar kecamatan se-Kota Semarang berlangsung meriah, Sabtu (18/11).

Kejuaraan dalam rangka menyambut Hari Ibu, yang puncaknya akan diperingati 22 Desember mendatang ini dimenangkan oleh Kecamatan Gunungpati. Kejuaraan yang diikuti ibu-ibu dari 16 kecamatan itu digelar di Sportorium Universitas IKIP Veteran (Univet) Semarang.

Sorak sorai para suporter mewarnai jalannya pertandingan yang dimulai sejak pagi hingga petang hari. Dari penyisihan, semi final hingga final, ratusan suporter dari masing-masing kecamatan meluapkan dukungannya terhadap tim kesayangannya.

Perang yel-yel pun tak terhindarkan memasuki semi final. Bahkan para pendukung seperti dibuat tegang ketika berlangsungnya partai final.

"Saya datang sejak pagi, mensupport tim kami dari Kecamatan Banyumanik supaya menang. Kami siapkan yel-yel supaya acara ini berlangsung meriah. Tetapi yang biasanya juara bertahan harus kalah dengan Kecamatan Gunungpati," kata Riski Clasico, satu di antara pendukung.

Prestasi Kecamatan Gunungpati memenangkan kejuaraan tergolong mengejutkan, karena sebelumnya gelar juara berturut-turut selalu dipegang Kecamatan Banyumanik.