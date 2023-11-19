Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunungpati Raih Juara, Mbak Ita Janjikan Lomba Bola Voli Kader PKK se-Kota Semarang Tahun Depan Lebih Meriah

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:08 WIB
Gunungpati Raih Juara, Mbak Ita Janjikan Lomba Bola Voli Kader PKK se-Kota Semarang Tahun Depan Lebih Meriah
Foto: Dok Pemkot Semarang
A
A
A

Semarang - Pertandingan bola voli perempuan Kader PKK antar kecamatan se-Kota Semarang berlangsung meriah, Sabtu (18/11).

Kejuaraan dalam rangka menyambut Hari Ibu, yang puncaknya akan diperingati 22 Desember mendatang ini dimenangkan oleh Kecamatan Gunungpati. Kejuaraan yang diikuti ibu-ibu dari 16 kecamatan itu digelar di Sportorium Universitas IKIP Veteran (Univet) Semarang.

Sorak sorai para suporter mewarnai jalannya pertandingan yang dimulai sejak pagi hingga petang hari. Dari penyisihan, semi final hingga final, ratusan suporter dari masing-masing kecamatan meluapkan dukungannya terhadap tim kesayangannya.

Perang yel-yel pun tak terhindarkan memasuki semi final. Bahkan para pendukung seperti dibuat tegang ketika berlangsungnya partai final.

"Saya datang sejak pagi, mensupport tim kami dari Kecamatan Banyumanik supaya menang. Kami siapkan yel-yel supaya acara ini berlangsung meriah. Tetapi yang biasanya juara bertahan harus kalah dengan Kecamatan Gunungpati," kata Riski Clasico, satu di antara pendukung.

Prestasi Kecamatan Gunungpati memenangkan kejuaraan tergolong mengejutkan, karena sebelumnya gelar juara berturut-turut selalu dipegang Kecamatan Banyumanik.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement