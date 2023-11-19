JK Amini Penegakan Hukum Era Jokowi Anjlok: Akhir-Akhir Ini Sering Kontradiktif

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengamini jika penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) anjlok di angka 5 dari 10. Dia menilai, angka itu jeblok pasca keputusan akhir-akhir ini yang dianggap buruk.

JK mengatakan, banyak hal yang akhir-akhir terjadi persoalan-persoalan yang dianggap menjadi kontradiktif. Akibatnya, layak jika angka 5 dari 10 tersebut disematkan oleh Ganjar Pranowo.

"Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan, saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman," kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK menegaskan, dirinya ingin menjaga bangsa dan negara agar mencapai tahun Indonesia emas yang diprediksi akan muncul pada tahun 2045 mendatang.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman kedepan mencapai tahun 45 (Indonesia emas) seperti yang diinginkan pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah," tutur JK.