HOME NEWS NASIONAL

JK Soroti Netralitas Aparat: Berat Sekali Hukumannya, Bukan Hanya di Dunia tapi Akhirat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:36 WIB
JK Soroti Netralitas Aparat: Berat Sekali Hukumannya, Bukan Hanya di Dunia tapi Akhirat
Capres Ganjar Pranowo bertemu Jusuf Kalla (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada aparat untuk netral dalam Pemilu 2024. Dia mengingatkan, jika aparat tidak netral akan mendapat hukuman dunia dan akhirat.

Dalam pertemuan yang terjadi 1,5 jam itu, Jusuf Kalla menyoroti soal pentingnya netralitas aparat penegak hukum maupun perangkat pemerintahan di kontetasi politik. Menurutnya, netralitas adalah suatu kewajiban karena mereka telah disumpah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Mengapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah semua pejabat, semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada UU dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” kata Jusuf Kalla di kediamannya Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Jusuf Kalla mengingatkan apabila ada pejabat yang tidak netral maka pejabat tersebut telah melanggar sumpah. Dia menyebut pejabat yang melanggar sumpah jabatan akan menerima hukuman di dunia dan akhirat.

“Jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ucap Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Jusuf Kalla juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung sesuai azas yakni jujur dan adil. Pasalnya, kata dia, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika instrumen negara tidak netral di kontestasi politk.

"Juga keinginan Pak Jokowi. Bagaimana 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Apabila diberikan contoh yang tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian dari ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya," ujar Jusuf Kalla.

Halaman:
1 2
      
