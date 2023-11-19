Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Ganjar, JK Puji Megawati Pemimpin Baik dan Demokratis

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:04 WIB
Ganjar Pranowo bertemu Jusuf Kalla (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyebut pertemuan dengan Capres Ganjar Pranowo di kediamannya merupakan bagian dari tindak lanjut soal cerita dirinya tentang kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Ya tentu itu bagian dari pada itu, bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin, ibu yang baik dan sangat demokratis," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK menilai Megawati sebagai pemimpin yang paling demokratis karena mengalami sendiri. Dia juga tahu betul kondisi Indonesia saat dipimpin oleh Megawati.

"Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar. Jadi, ya, saya mengharapkan juga tentu pak Ganjar juga seperti begitu," ujarnya.

Dia menilai, jika suatu calon yang tidak komitmen dalam menjaga demokrasi akan terjadi hal yang merusak bangsa. "Jadi, kalau ada satu kontestan tidak berjanji seperti demokratis pasti akan merusak bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, JK mengatakan, Megawati Soekarnoputri merupakan sosok presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sikap Megawati yang tak ingin menggunakan kekuasaannya saat tengah mengikuti Pilpres 2004.

"Ibu Mega sebenarnya di antara semua yang paling demokratis, karena pada saat berkuasa dia tak pakai kekuasaan untuk berkuasa tahun 2004. Sehingga saya dan Pak SBY bisa mengalahkan Bu Mega. Sekiranya pakai kekuasaan pasti kita kalah, tapi dia tidak," kata JK dalam Habibie Democracy Forum, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2023.

