Beri Dukungan Moril, Panglima TNI Takziah ke Kediaman Empat Pajurit yang Gugur Kecelakaan Super Tucano

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, berkunjung ke kediaman empat prajurit terbaik TNI AU yang gugur dalam kecelakaan Super Tucano.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan kebanggaanya atas dharma bakti para prajurit tersebut di Malang, Jawa Timur, Minggu (19/11/2023).

Kunjungan Panglima TNI ini sebagai wujud perhatian yang tulus ikhlas dan penghormatan terakhir kepada para prajurit yang telah berkorban jiwa raga demi tugas negara.

Panglima TNI bersama Kasau berkesempatan juga melakukan takziah ke rumah duka untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan dan menyanpaikan rasa belasungkawa mendalam, selain itu berkesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga yang ditinggalkan.

Di tempat terpisah, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan keempat prajurit TNI AU terbaik tersebut, mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa yakni dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi.

Pemberian pangkat satu tingkat lebih tinggi oleh negara ini untuk menghormati jasa-jasa keempat prajurit, yaitu Marsma TNI (Anumerta) Widiono Hadiwijaya, Marsma TNI (Anumerta) Subhan, Letkol Pnb (Anumerta) Yuda Anggara Seta, dan Kolonel Pnb (Anumerta) Sandhra Gunawan, selama berdinas di TNI AU.

Adapun, informasi terkait kecelakaan pesawat Super Tucano, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan bahwa VDR/NCDC (Voice and Data Recorder / Network Centric Data Cartridge) dari Super Tucano sudah ditemukan, VDR/NCDC tersebut sudah berada di Lanud Abdulrachman Saleh selanjutnya akan dilaksanakan proses pembacaan dan analisa data untuk mengetahui penyebab jatuhnya dua pesawat tersebut.