Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aliansi Pejuang Pemikir Dorong Terciptanya Pemilu Jujur dan Adil

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:29 WIB
Aliansi Pejuang Pemikir Dorong Terciptanya Pemilu Jujur dan Adil
Aliansi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang keluarkan maklumat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Sikap ini dilontarkan karena konstestasi lima tahunan ini diwarnai dengan berbagai drama kotor, misalnya mengenai putusan 90 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang merupakan elemen masyarakat sipil yang terdiri dari antara lain, akademisi, alumni perguruan tinggi, para profesional, dan pemerhati bangsa, aktifis demokrasi, perlu menyampaikan seruan kepada publik.

Koordinator Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana dan didukung oleh 230 orang elemen masyarakat sipil, menyerukan 4 poin Maklumat Penegakan Demokrasi. 

"Pertama, agar Pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adi," ujarnya dikutip dari siaran persnya, Minggu (19/11/2023).

Kemudian, pihaknya mendesak MK, TNI-Polri, ASN (Aparatur Sipil Negara), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan seluruh pejabat tinggi negara hingga Kepala Desa bersikap netral, independen/imparsial dan menjaga jarak yang sama terhadap semua kontestan serta perlakuan yang sama terhadap permasalahan yang timbul.

"Kami mendesak Presiden selaku Kepala Negara segera mengeluarkan peraturan hukum formil yang mengatur tentang netralitas Aparatur Negara yang disertai dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran," imbuhnya.

Terakhir, pihaknya menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat madani (civil society) untuk melakukan pengawasan cermat pada setiap tahap dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024, mengingat Pilpres kali ini penguasa masih memegang kekuasaan. Namun, memiliki konflik kepentingan dengan salah satu kontestan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement