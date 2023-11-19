Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Tiap Bangun Tidur Banyak Tamu yang Dorong Saya Maju Pemilu 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |22:17 WIB
Mahfud MD: Tiap Bangun Tidur Banyak Tamu yang Dorong Saya Maju Pemilu 2024
Mahfud MD ungkap banyak pihak yang dorong ia maju Pilpres 2024/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Cawapres yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, menyatakan banyak pihak yang mendorong dirinya untuk ikut dalam kontestasi politik di Pilpres 2024. Hal itu ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan Najwa Shihab soal apa yang ia pikirkan sebelum tidur.

"Akhir-akhir ini saya sering berpikir 'ngapain sih saya ini ikut bolak-balik, kampanye', ngomong gitu, ndak, saya bilang apa ada gunanya, apa ada manfaatnya bagi saya, saya terkadang sudahlah saya sudah 23 tahun di pemerintahan, mau males berhenti saja," kata Mahfud dalam 13 Tahun Mata Najwa yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Namun, setelah bangun pikiran tersebut menghilang. Pasalnya, Cawapres nomor urut 3 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang bertamu ke rumahnya.

"Tapi, setiap bangun tidur, sudah banyak tamu yang mendorong saya maju. Maju, maju, maju. Sehingga ya sudah akhirnya saya masuk di dalam kontestasi ini," ujarnya.

 BACA JUGA:

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan ke Cawapres lainnya, yakni Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Muhaimin menjawab, ia heran dengan hasil survei yang menunjukkan dirinya dan Anies Baswedan selalu di urutan terbawah.

"Akhir-akhir ini sebelum tidur itu selalu yang saya pikirkan pertanyaan-pertanyaan. Saya ini setiap acara ramai tapi kok surveinya jelek terus. Ini yang salah surveinya atau acaranya yang ramai, saya enggak tahu," ujar Muhaimin.

Halaman:
1 2
      
