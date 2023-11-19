Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |02:00 WIB

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |02:00 WIB
Tim Basarnas Temukan Jenazah Bocah yang Tenggelam di Kali Ciliwung
Tim Basarnas temukan jasad bocah yang tenggelam di Kali Ciliwung (foto: dok BPBD)
JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta berhasil menemukan jenazah bocah bernama Panca (4), yang tenggelam di Kali Ciliwung sejak Jumat 17 November 2023 kemarin.

Komandan Tim Pencarian Basarnas DKI Jakarta, Zulfikri mengatakan, setelah memperluas pencarian jenazah dengan menggunakan beberapa metode, pihaknya menemukan jenazah di wilayah Pasar Baru.

"Pukul 24.00 WIB, kami mendapatkan laporan ada penemuan jenazah di sekitar wilayah Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat," kata Zulfikri di lokasi penemuan jenazah, Minggu (19/11/2023).

Zulkifli menerangkan, setelah mengevakuasi jenazah yang tenggelam, petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan dan identifikasi. Hasilnya, jenazah tersebut merupakan korban yang sedang dicari.

"Setelah dievakuasi dan diidentifikasi, selanjutnya jenazah dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga," Pungkasnya.

Sebelumnya, Petugas Tim SAR Jakarta, melakukan pencarian seorang bocah bernama Panca (4) yang dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023) pagi.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Fazzli mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari warga bahwa korban sedang bermain di bantaran kali ciliwung. Kemudian dia terpeleset dan terjatuh.

"Personil rescue kami kerahkan bersama unsur SAR gabungan lengkap dengan peralatan SAR air untuk melakukan pencarian terhadap korban," kata Fazzli saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/2023).

