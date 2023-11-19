Terkuak! Ini Penyebab Istri Bos Travel Tinggal Bersama Jasad Suami dan Bayinya Selama Seminggu

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus penemuan jasad bos travel umrah Hamka (50) dan anak bungsunya Abid Qushayyi Akma (2) yang membusuk didalam rumah di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan penggalian informasi atau wawancara terhadap istri korban berinisial NP yang telah pulih setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Kramat Jati.

Menurut Gidion, berdasarkan keterangan NP bahwa dirinya memastikan tidak ada orang lain yang masuk maupun keluar dari rumah tersebut pada masa-masa peristiwa terjadi sampai kemudian ditemukannya ayah dan anak dalam kondisi meninggal dunia.

"Dari keterangan Nur Hikmah bahwa suaminya meninggal pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul jam 02.00 yang harusnya biasanya mereka mau salat Jumat Tapi pada hari itu dia tidak salat cuman karena sakit," Kata Gidion saat ditemui di Pademangan, Minggu (19/11/2023).

Masih kata Gidion, Nur Hikmah tidak mencari bantuan keluar rumah, karena dirinya mengaku dalam kondisi sakit dan juga stres.

Sehingga dirinya tidak bisa berbuat lebih, bahkan sudah berusaha melakukan pertolongan kepada suaminya tapi tidak bisa melakukan karena kondisinya.