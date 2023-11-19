Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagaimana John Kei Dapat HP di Lapas Salemba dan Ditelepon Nus Kei Sebelum Penyerangan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |07:48 WIB
Bagaimana John Kei Dapat HP di Lapas Salemba dan Ditelepon Nus Kei Sebelum Penyerangan
John Kei saat di Polda Metro/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memeriksa John Kei soal penyerangan yang dilakukan kelompok Nus Kei terhadap ke kelompoknya di Bekasi yang menewaskan satu orang. Sebelumnya, John Kei disebut sempat berkomunikasi dengan kelompok penyerang.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, John Kei sudah tidak ditahan di Nusakambangan. Pihaknya memeriksa John Kei yang kini ditahan di Rutan Salemba.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap John Kei. Yang bersangkutan mengakui dihubungi. Namun, yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan melarang. Katanya seperti itu," ujar Hengki kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023).

Ia menyebut, John mengakui menerima telepon, bukan teks. Hal ini pun menjadi pertanyaan, karena John Kei ditahan di Lapas Salemba.

"Ya tentunya pegang handphone dong (John Kei di Lapas Salemba), silakan tanya ke sana nanti, bagaimana mustinya bukan ke saya," kata Hengki.

Kepada polisi, John mengaku melarang penyerangan itu saat dihubungi pihak kelompok Nus Kei. Namun, polisi akan mendalami kebenarannya.

“Kita sudah periksa menyatakan 'ya benar saya dihubungi, namun saya melarang'. Tapi kami tidak percaya begitu saja dan kami akan kejar terus pembuktian-pembuktian apakah ada keterlibatan Jhon Kei di kasus ini," sambungnya.

Selain itu, terkait apakah Nus Kei akan diperiksa, Hengki mengatakan kemungkinan itu ada. Namun, sampai saat ini pihaknya mengatakan bahwa hal itu belum perlu dilakukan.

Sekadar diketahui, berdasarkan pengakuan kelompok Nus Kei, polisi sebelumnya mengatakan Gaspar (44) dari kelompok itu, sempat meminta izin untuk melakukan penyerangan ke salah satu orang kelompok John Kei.

Halaman:
1 2
      
