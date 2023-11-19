8 Rumah Rusak Berat Akibat Hujan Deras dan Angin Kencang di Bogor

, Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |09:54 WIB

8 Rumah Rusak Berat Akibat Hujan dan Angin Kencang/Foto: BPBD

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 12 kejadian bencana akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 18 November 2023.

"Total bencana yang terlapor 12 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Minggu (19/11/2023).

Adapun rinciannya yakni 9 kejadian pohon tumbang, 1 bangunan ambruk, 1 atap terbawa angin dan 1 longsor. Bencana tersebut tersebar di beberapa titik di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Tengah.

BACA JUGA: Pemprov DKI Antisipasi Cuaca Ekstrem saat Musim Pancaroba

"Dampak bencana 7 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan dengan 8 KK/28 jiwa," jelasnya.

Berikut rincian 12 bencana yang terjadi di Kota Bogor pada Sabtu 18 November 2023 :

Kecamatan Tanah Sareal

Pohon tumbang

1. Di wilayah Jalan Kasintu, RT. 05 / RW. 05, Kelurahan Tanah Sareal (selesai assessment)

Bangunan ambruk

1. Di wilayah Jalan Ahamad Yani, Pasar Jambu Dua, RT. 01 / RW. 06, Kelurahan Tanah Sareal (selesai assessment)

Kecamatan Bogor Utara

Pohon tumbang

1. Di wilayah Kaum Sari, RT. 03 / RW. 05, Keluraha Cibuluh (selesai assessment)

2. Di wilayah Jalan Jakatawang, Indraprasta, RT. 05 / RW. 15, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

3. Di wilayah Jalan Bima 3, No. 4, RT. 06 / RW. 15, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

4. Di wilayah Jalan Srikandi Raya, Depan Lapangan Kresna, RT. 04 / RW. 15, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

5. Di wlayah Jalan Kresna Raya, No. 14, RUMAH KITA Playgroup & Child Care, RT. 04 / RW. 16, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

6. Di wilayah Harkat, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Cimahpar (selesai assessment)

7. Di wilayah Jalan Astrajingga, Perumahan Indraprasta, No. 17, RT. 04 / RW. 16, Keluraha Bantar Jati (selesai assessment)

8. Di wilayah SDN Kawung Luwuk, RT. 04 / RW. 06, Kelurahan Bantar Jati (selesai sssessment)