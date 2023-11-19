Cerita Pilu Istri Bos Travel saat Detik-Detik Suami dan Bayinya Tewas Membusuk di Koja

JAKARTA – Nur Hikmah, istri bos travel umrah Hamka (50) dan anak bungsunya Abid Qushayyi Akma (2) yang tewas hingga membusuk di dalam rumah di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara, telah pulih usai dirawat Rumah Sakit Kramat Jati.

Nur Hikmah mengungkapkan detik-detik kematian suami dan bayinya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Utara.

Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, berdasarkan keterangan Nur Hiikmah, dirinya memastikan tidak ada orang lain yang masuk maupun keluar dari rumah tersebut pada peristiwa pilu itu terjadi sampai kemudian ditemukannya suami dan anak dalam kondisi meninggal dunia.

"Dari keterangan Nur Hikmah bahwa suaminya meninggal pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul jam 02.00 yang harusnya biasanya mereka mau salat Jumat Tapi pada hari itu dia tidak salat karena sakit," ujar Gidion saat ditemui di Pademangan, Minggu (19/11/2023).

Dikatakan Gidion, Nur Hikmah tidak mencari bantuan keluar rumah, karena dirinya mengaku dalam kondisi sakit dan juga stres.

Sehingga dirinya tidak bisa berbuat lebih, bahkan sudah berusaha melakukan pertolongan kepada suaminya tapi tidak bisa melakukan karena kondisinya.