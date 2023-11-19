Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Sejak Jumat, Balita Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |10:50 WIB
Hilang Sejak Jumat, Balita Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas
Bocah tenggelam ditemukan tewas. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Panca (4), seorang balita yang terseret arus Sungai Ciliwung di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan berdasarkan informasi dari masyarakat adanya jasad korban mengapung di bawah Jembatan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada minggu (19/11/2023) dini hari sekitar pukul 00.05 WIB. 

Tim SAR gabungan yang mendengar informasi tersebut langsung bergegas menuju lokasi ditemukannya korban untuk melakukan proses evakuasi terhadap jasad korban. Sekitar pukul 00.40 WIB korban pun dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan radius 2 KM dari lokasi kejadian dan kemudian dibawa menuju RSCM.

“Dini hari tadi kami temukan korban dan langsung kita evakuasi serta dibawa menuju RSCM untuk dilaksanakan proses selanjutnya kemudian kita serahkan kepada pihak keluarga,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta yang juga SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR, Fazzli, Minggu (19/11/2023). 

Dirinya juga mengatakan bahwa upaya pencarian terhadap korban dilakukan dengan melakukan penyisiran dengan radius 3 KM dari lokasi kejadian baik melalui jalur darat dengan menyusuri bantaran Sungai Ciliwung maupun menyusuri aliran sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu karet. 

Telusuri berita news lainnya
