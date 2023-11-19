Puluhan Ribu Warga Bekasi Ikut Aksi Bela Palestina, Tuntut Israel Hentikan Serangan

BEKASI - Puluhan ribu massa melakukan Aksi Bela Palestina di Stadion Wibawa Mukti, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (19/11/2023) pagi. Dalam aksinya meraka menuntut Israel menghentikan serangan ke Jalur Gaza.

Antusias warga yang datang dari sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya sudah berkumpul sejak pagi, sambil mbawa atribut bendera Palestina dan poster-poster yang mengancam serangan zionis Israel ke jalur Gaza sejak sebulan terakhir. Serangan Israel menewaskan ribuan anak-anak dan wanita serta menghancurkan sejumlah fasilitas rumah sakit.

"Kami masyarakat Bekasi yang benar-benar membela kemanusiaan karena kita mempunyai suara yang sama membela Palestina, berharap negara Palestina segera dibebaskan ya, karena di sana porak poranda jadi korbannya warga sipil ya, seperti anak-anak dan wanita jadi korban membuat kami prihatin sekali karena Israel sudah membabi buta benar-benar kejam membunuh mereka yang tak bersalah," ujar salah satu peserta aksi bernama Ineke (38), Minggu (19/11/2023).

Dalam aksinya puluhan ribu peserta aksi menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina, yang higga saat ini terus dibombardir oleh tentara Zionis, dengan korban sudah lebih dari 12 ribu orang yang di antaranya terdiri dari anak-anak dan kaum wanita.

"Dalam hal ini kita bukan hanya agama saja, tetapi kemanusiaan kita saja. Oleh karena itu kami ikut aksi Free Palestina ini, bukan hanya agama Islam tetapi di sini semuanya sama sama menyuarakan dan boikot Israel," ungkap Ineke.

Selain mengecam serangan zionis Israel, aksi ini juga dilakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza.