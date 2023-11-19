Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Ribu Warga Bekasi Ikut Aksi Bela Palestina, Tuntut Israel Hentikan Serangan

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:36 WIB
Puluhan Ribu Warga Bekasi Ikut Aksi Bela Palestina, Tuntut Israel Hentikan Serangan
Aksi Bela Palestina di Bekasi. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Puluhan ribu massa melakukan Aksi Bela Palestina di Stadion Wibawa Mukti, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (19/11/2023) pagi. Dalam aksinya meraka menuntut Israel menghentikan serangan ke Jalur Gaza.

Antusias warga yang datang dari sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya sudah berkumpul sejak pagi, sambil mbawa atribut bendera Palestina dan poster-poster yang mengancam serangan zionis Israel ke jalur Gaza sejak sebulan terakhir. Serangan Israel menewaskan ribuan anak-anak dan wanita serta menghancurkan sejumlah fasilitas rumah sakit.

 BACA JUGA:

"Kami masyarakat Bekasi yang benar-benar membela kemanusiaan karena kita mempunyai suara yang sama membela Palestina, berharap negara Palestina segera dibebaskan ya, karena di sana porak poranda jadi korbannya warga sipil ya, seperti anak-anak dan wanita jadi korban membuat kami prihatin sekali karena Israel sudah membabi buta benar-benar kejam membunuh mereka yang tak bersalah," ujar salah satu peserta aksi bernama Ineke (38), Minggu (19/11/2023).

Dalam aksinya puluhan ribu peserta aksi menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina, yang higga saat ini terus dibombardir oleh tentara Zionis, dengan korban sudah lebih dari 12 ribu orang yang di antaranya terdiri dari anak-anak dan kaum wanita.

 BACA JUGA:

"Dalam hal ini kita bukan hanya agama saja, tetapi kemanusiaan kita saja. Oleh karena itu kami ikut aksi Free Palestina ini, bukan hanya agama Islam tetapi di sini semuanya sama sama menyuarakan dan boikot Israel," ungkap Ineke.

Selain mengecam serangan zionis Israel, aksi ini juga dilakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement