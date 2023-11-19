Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Ganjar Lari Pagi di CFD Bersama Artis hingga Influencer di Kawasan Sudirman

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:40 WIB
Momen Ganjar Lari Pagi di CFD Bersama Artis hingga Influencer di Kawasan Sudirman
Ganjar Pranowo Lari Pagi di Kawasan Sudirman
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai aktivitas di akhir pekannya dengan melakukan lari pagi di kawasan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Diketahui, setiap hari Minggu, kawasan ini pagi harinya diberlakukan kebijakan CFD. Dengan mengenakan topi putih, kaos hitam dan celana hitam, Ganjar memulai lari dari kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI).

Namun saat baru berlari beberapa ratus meter, Ganjar bertemu dengan influencer kondang Tanah air yakni Thoriq Halilintar. Kedunya pun langsung bertegur sapa antara satu sama lainnya.

Setelah bertemu, Thoriq pun akhirnya menemani Ganjar berlari di kawasan CFD. Tak hanya Thoriq, ketika berlari di kawasan CFD Sudirman, Ganjar juga bertemu dengan sejumlah artis serta influencer Tanah Air lainnya.

Seperti, Marsha Aruan, Aghniny Haque, Fadly Faisal, Harris Vrizha, Ilal Wardhani, Ibnu Wardhani. Mereka pun ikut lari bersama Capres berambut putih itu.

Adapun rute lari pagi yang dilewati Ganjar bersama artis dan influencer yaitu dari Bundaran HI sampai mengarah ke kawasan Senayan.

“Jadi, kita lari ketemu masyarakat, dan saya bertemu dengan anak-anak muda ini,” kata Ganjar saat ditemui di kawasan senayan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun memuji para artis dan influencer yang tetap melakukan olahraga, terutama di tengah kesibukannya.

“Saya senang kalau lihat anak muda, artis muda mau olahraga. Keren menurut saya,” terang Ganjar Pranowo.

