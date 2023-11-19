Relawan Ganjar Cegah Peredaran Narkoba dan Tawuran ke Milenial Jakarta Barat

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar mengedukasi kalangan milenial dari jerat narkoba dan tawuran di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Mereka menggelar pelatihan hasta karya pembuatan prakarya ondel-ondel dari barang bekas untuk puluhan milenial di RT 06 RW 06 Kelurahan Duri Kosambi.

Koordinator Daerah Kowarteg Indonesia Kelurahan Duri Kosambi Marhumah Yakub mengatakan, kegiatan itu digelar agar para pemuda di lingkungan setempat bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif.

“Mereka melakukan hal-hal positif di masyarakat, seperti menghindari narkoba, menghindari tawuran, pokoknya menghindari hal-hal yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan masa depan,” ujar Marhumah, Minggu (19/11/2023).

Menurutnya, wilayah Duri Kosambi dan sekitarnya seringkali terjadi tawuran yang melibatkan pemuda antar kampung. Selain itu, narkoba juga menjadi hal yang selalu dikhawatirkan menjamur di wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya berupaya menghidupkan dan mengoptimalisasi karang taruna di Kelurahan Duri Kosambi agar para milenial dapat lebih banyak melakukan hal-hal positif dan bermanfaat yang bisa menghindarkan mereka dari bahaya tawuran dan narkoba.