Tolak Laporan KDRT, Polisi di Polsek Parung Panjang Tak Paham Aturan, Kok Bisa ?

BOGOR - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat menuai sorotan. Sebab, salah seorang korban ketika melapor ke Polsek Parung Panjang malah disuruh pulang.

Kejadian itu sempat diunggah ke media sosial hingga menjadi atensi Polres Bogor. Di mana, korban disuruh pulang untuk mengambil dokumen.

Hingga akhirnya pelaporan korban KDRT itu pun diterima di Polres Bogor. Peristiwa yang dialami korban bertolak belakang dengan jargon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).

Peristiwa ini membuat Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro meminta maaf kepada masyarakat, khususnya terkait kasus KDRT yang terjadi di wilayah Parung Panjang. Di mana, korban tidak terlayani dengan baik oleh dua anggotanya di Polsek Parung Panjang ketika membuat laporan polisi.

"Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 23.00 WIB," ujarnya.

"Kemudian, diterima di sini (Polres Bogor) dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya (di Polsek Parung Panjang)," kata Rio, Jumat 17 November 2023.

Diakui Rio, bahwa dua anggotanya di Polsek Parung Panjang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena mungkin tidak memahami aturan. Seharusnya, anggota melayani korban dengan baik ketika melapor.

"Jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga minta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya, ada akte nikah dan segala macam harusnya ketika sudah datang kita layani," kata Rio.