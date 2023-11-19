Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Siswa SMP di Bekasi Meninggal Dunia saat Main Kuda Tomprok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |16:58 WIB
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BEKASI - Siswa SMPN 7 Kota Bekasi berinisial MA (13) meninggal dunia diduga disebabkan bermain kuda tomprok. MA bermain bersama 12 teman lainnya pada saat kejadian.

Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono menjelaskan MA dan teman-temannya bermain kuda tomprok saat b jam istirahat belajar mengajar pada Jumat (17/11). Saat bermain, korban MA disebut menjadi kuda yang menahan beban lompatan dari pemain lainnya.

“Dari hasil introgasi ke 12 teman-temannya, memang kita dapatkan betul si korban ini sebelumnya main kuda tomprok,” kata Jupriono kepada wartawan di Bekasi, Minggu (19/11/2023).

BACA JUGA:

Kronologi Mahasiswi Unsri Meninggal Usai Dipaksa Minum Obat Penggugur Kandungan 

Jupriono mengungkap, korban terjatuh dan pingsan saat menahan beban. Diduga korban mengalami benturan pada bagian belakang kepala.

“(benturan) kemungkinan di bagian kepala belakang,” ucapnya.

Korban disebut langsung mengeluarkan busa dari mulutnya saat terjatuh. MA kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa MA tidak tertolong.

“Kita temui keluarganya kita berikan penjelasan kalau ingin proses hukumnya berjalan korban harus kita autopsi. Keluarga sepakat untuk tidak diautopsi. Kita kumpulkan pihak sekolah juga, mereka sepakat tidak diproses hukum,” ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
