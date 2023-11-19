Dukung Kegiatan Positif, Relawan Ganjar Beri Bantuan Tenda ke Warga Kota Tangerang

Relawan Ganjar beri bantuan tenda untuk warga Kota Tangerang. (Foto: Dok Ist)

TANGERANG - Sukarelawan Ganjar untuk Semua (GUS) merealisasikan kebutuhan fasilitas umum bagi warga di Kota Tangerang, Banten.

Loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut memberikan tenda bagi masyarakat RW 01, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, pada Minggu (19/11/2023).

Perwakilan Koordinator Daerah (Korda) GUS Kota Tangerang Ahmad Hasani mengatakan pihaknya mewujudkan kebutuhan warga di wilayah itu yang belum memiliki tenda sebagai fasilitas umum

"Hari ini, kami hadir untuk masyarakat dalam serah terima pemberian tenda yang dibutuhkan masyarakat di sini. Mengingat ada beberapa kegiatan dan hasil permintaan warga yang membutuhkan tenda," ungkapnya.

Ahmad mengatakan pihaknya sangat senang bisa membantu menciptakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kami bisa berinvestasi untuk masyarakat," ujarnya.

Dalam serah terima tenda ini, sejumlah warga sangat antusias mendapatkan bantuan tenda yang dapat digunakan sebagai pesta perkawinan, hajatan sunatan, pengajian, dan perayaan hari besar di Indonesia.

"Artinya ada antusiasme masyarakat terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Mudah-mudahan ini menjadi sinergisitas yang luar biasa," tuturnya.

Ahmad menjelaskan pihaknya terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo yang terus mendukung kegiatan positif masyarakat.

"Tentunya, ini lahir dari kepedulian relawan yang mewakili Ganjar. Yang terpenting, tenda yang diberikan harus bermanfaat. Ini sebagai dukungan kami sebagai relawan untuk menyukseskan Ganjar di Pemilu 2024," katanya.

Sementara itu, Muhammad Samin, Ketua RW 01, Kelurahan Pasir Jaya, sangat bersyukur atas pemberian fasilitas tenda untuk mendukung kegiatan warganya.

"Saya sangat berterima kasih atas pemberian tenda ini. Tenda ini dibutuhkan warga kami. Sebab, kami pihak RW belum punya tenda," katanya.

Samin mengatakan fasilitas tenda ini sangat bermanfaat untuk kepentingan umum seperti hajaran pernikahan dan sunatan, pengajian, hingga peringatan hari besar di Indonesia.

"Dengan adanya tenda ini, aktivitas warga, pemuda, sangat didukung. Tenda ini juga untuk peringatan hari besar di Indonesia," katanya.

Samin mengungkapkan pengurus RW juga berencana untuk menyewakan fasilitas tenda ini sebagai pemasukan kas RW.

"Kami juga berencana tenda ini disewakan. Ada uang kas untuk keperluan warga wilayah ini seperti gotong royong, kerja bakti, dan kepentingan warga di sini," katanya.