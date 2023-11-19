Sempat Buron, Pelaku KDRT terhadap Istri di Parung Panjang Ditangkap Polisi

Pelaku KDRT di Parung Panjang, Bogor berhasil ditangkap polisi (Foto: Dok Polisi)

BOGOR - Pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berinisial IJ (58), terhadap istrinya di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Saat ini, pelaku sudah berada di Mapolres Bogor.

"Alhamdulillah sudah tertangkap," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi wartawan, Minggu (19/11/2023).

Kata dia, pelaku ditangkap di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif maupun yang lainnya terkait kekerasan yang dilakukan kepada sang istri.

"Pelakunya ketangkap di rumah saudaranya di Cakung, Jakarta Timur," tutupnya.

Sebelumnya, wanita berinisial M (52), diduga menjadi korban KDRT hingga tidak sadarkan diri di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Selasa 14 November 2023.