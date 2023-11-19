Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penemuan Mayat Pria di Lahan Kosong Gegerkan Warga Parung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:47 WIB
Penemuan Mayat Pria di Lahan Kosong Gegerkan Warga Parung
Penemuan mayat pria di Parung, Bogor, Jawa Barat (Foto: Dok Polisi/Putra Ramadhani)
BOGOR - Pria berinisial WS (65), ditemukan tewas dalam lahan kosong di wilayah Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasadnya sudah diserahkan kepada keluarga.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan, jasad WS ditemukan warga sekira pukul 07.00 WIB. Awalnya, warga curiga melihat motor yang membawa rumput terpakir sejak Sabtu 18 November 2023.

"Motor dari Sabtu sore hingga Minggu pagi tidak bergeser," kata Sularso, Minggu (19/11/2023).

Dari situ, warga mencoba mencari pemilik motor di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, WS ditemukan oleh warga dalam kondisi tergeletak tidak bernyawa. 

"Keadaan tergeletak dan kondisinya sudah meninggal dunia," ujarnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad WS. 

"Keterangan keluarga almarhum sudah lama memiliki riwayat penyakit jantung. Jasad WS diserahkan kepada pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
