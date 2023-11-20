Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Akan Buktikan Tetap Netral Selama Pemilu 2024 meski Menjabat Menkopolhukam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |03:01 WIB
Mahfud MD Akan Buktikan Tetap Netral Selama Pemilu 2024 meski Menjabat Menkopolhukam
Sebagai Menkopolhukam Mahfud MD janji netral di Pemilu 2024/Foto: Danandaya
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden Mahfud MD, akan bersikap netral selama kontestasi Pemilu 2024, meskipun tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Hal itu akan ditunjukkan ke publik kalau Mahfud taat aturan sebagai pejabat negara.

"Iya saya akan buktikan saya netral dan menjaga netralitas seperti halnya Pak Prabowo masih Mentri Pertahan, saya Menkopolhukam. Kita harus tunjukkan bahwa kita netral dan turut aturan. Dan ikut mengawal," kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Dirinya juga mengimbau masyarakat, agar aktif melaporkan kepada pihaknya ketika mengetahui aparat negara bersikap tidak netral selama jalannya Pemilu. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai Menkopolhukam.

"Iya lah. Pasti laporannya ke saya. Jadi itu pentingnya. Kenapa memangnya. Kan harus tetap begitu," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud mengingatkan sikap netralitas harus ditunjukkan oleh TNI-Polri di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini bertujuan agar menciptakan Pemilu 2024 yang sehat dan damai.

“Kepada aparat keamanan, baik itu TNI-Polri serta aparat sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu agar sungguh-sungguh menjaga netralitas, supaya demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement