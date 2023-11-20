Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Heran dengan Kelincahan Mahfud MD: Energik!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |03:31 WIB
JAKARTA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengungkapkan hal yang baru ia ketahui dari Cawapresnya Mahfud MD. Menurutnya, sosok Mahfud MD ini lincah dan mampu membagi tugas tentang sosialisasi mereka meski masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

"Ternyata Pak Mahfud lincah, beliau masih menjadi Menko (Polhukam) saya bagi tugas keliling ke mana, 'Mas Ganjar saya besok berangkat ke sana', wih ngegas malah," ungkap Ganjar saat menghadiri 13 Tahun Mata Najwa di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023) malam.

Ganjar menyebutkan, meski Cawapresnya itu sudah memasuki usia 66 tahun, namun masih energik dan penuh semangat berdiskusi dengan dirinya, termasuk soal isu-isu terkini.

Mahfud menurut Ganjar, terlihat lesu jika hanya duduk berdiam diri tanpa ada ajakan diskusi.

"Saya melihat beliau agak ngantuk pas enggak ditanyain apa-apa, dia (hanya) duduk begitu," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Tapi pas kita mau bagi kerja, energik," sambungnya.

Perlu diketahui, Mahfud MD resmi diumumkan sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 pada Rabu 18 Oktober 2023.

