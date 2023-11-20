Apakah Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu Sama?

Ilustrasi untuk Nyi Blorong yang berbeda dengan Nyi Roro Kidul (Foto: Istimewa)

JAKARTA- Banyak masyarakat yang masih kebingungan apakah Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu sama? karena dua sosok legenda tersebut sama-sama berkaitan dengan pantai selatan Jawa dan sama-sama identik dengan warna hijau.

BACA JUGA:

Konon, baik Nyi Roro Kidul maupun Nyi Blorong juga memiliki paras yang cantik jelita dengan kekuatan magis. Maka tidak heran jika masyarakat sering menafsirkan jika sosok tersebut sama.

Padahal, berdasarkan berbagai macam kisah Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu berbeda. Dilansir dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023), berikut perbedaannya.

1. Wujud yang berbeda

Seperti yang telah disinggung, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong dipercaya memiliki wujud yang cantik luar biasa. Namun, mereka sebenarnya memiliki wujud yang berbeda.

Perbedaan tersebut terletak pada bentuk fisiknya. Nyi Roro Kidul dipercaya merupakan seorang perempuan cantik dengan kebaya hijau yang terlihat anggun. Sedangkan Nyi Blorong adalah perempuan cantik dengan tubuh setengah ular.

2. Kesaktian yang berbeda

Sama-sama berasal dari laut selatan, kedua sosok yang melegenda di Tanah Jawa ini memiliki kesaktian yang berbeda. Mitosnya, Nyi Roro Kidul dapat mengendalikan ombak serta cuaca di sepanjang Pantai Selatan.

Sedangkan Nyi Blorong memiliki kesaktian dalam bertempur dan memimpin pasukan kerajaan Pantai Selatan. Selain itu, Nyi Blorong juga bisa berubah menjadi ular besar yang menakutkan.

3. Memiliki hubungan dengan manusia

Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong juga sama-sama memiliki hubungan dengan manusia. Bedanya, Nyi Roro Kidul sering membuat perjanjian gaib dengan manusia.

Sementara Nyi Blorong sering menghasut manusia dengan menjanjikan kekayaan yang berlimpah. Janji Nyi Blorong juga harus dibayar dengan nyawa.