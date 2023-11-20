Kisah Perjalanan Cinta Fatmawati yang Awalnya Hanya Dianggap Anak Hingga Jadi Istri Sah Soekarno

JAKARTA - Kisah perjalanan cinta Fatmawati yang awalnya hanya dianggap anak hingga jadi istri sah Soekarno. Seperti diketahui bahwa Fatmawati merupakan istri ketiga Soekarno.

Awal kisah perjalanan cinta Fatmawati yang awalnya hanya dianggap anak hingga jadi istri sah Soekarno dikarenakan kepintaran yang dimilikinya serta mempunyai wawasan agama Islam secara luas.

Namun pantang bagi Fatmawati untuk di madu. Hingga akhirnya Soekarno menceraikan Inggit dan menikahi Fatmawati.

Berikut ini kisah perjalanan cinta Fatmawati yang awalnya hanya dianggap anak hingga jadi istri sah Soekarno:

Soekarno bertemu dengan Fatmawati ketika ia diasingkan di Bengkulu. Soekarno mengajar di sekolah Muhammadiyah dan Fatmawati menjadi salah satu muridnya.

Dalam buku Memoir milik Mohammad Hatta, dijelaskan bahwa Fatmawati pernah tinggal bersama keluarga Soekarno pada Agustus 1938. Dia bahkan sudah dianggap seperti anak oleh keluarga Soekarno.

Kedekatan mereka tumbuh seiring waktu. Namun, Bung Karno sudah memiliki istri bernama Inggit Ganarsih dan belum memiliki keturunan selama 18 tahun. Ibunda Soekarno yang telah berusia senja terus menanyakan kapan bisa memiliki cucu.