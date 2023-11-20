Bawaslu RI Temukan 1.952 Kerawanan Pemilu, Minta Wilayah Pertajam Pengawasan

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengimbau untuk Bawaslu di seluruh Indonesia agar lebih bisa menggenjot kerja pencegahan. Karena, hingga saat ini Bawaslu telah mengidentifikasi sebanyak 1.952 kerawanan Pemilu.

Dari identifikasi tersebut, Lolly mengatakan telah dilakukan pencegahan baik berupa nota dinas, surat imbauan, perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

"Jumlah tersebut, masih sedikit, karena kalau dilihat dari tahapan, sesungguhnya harus bisa melakukan pencegahan lebih masif lagi," katanya Lolly dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (20/11/2023).

"Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB, Jawa Timur ini adalah lima provinsi paling bayak melakukan pencegahan," imbuhnya.

Lolly mengingatkan masa kampanye yang merupakan masa yang seluruh dimensinya rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Pertama dimensi konteks sosial politik, kedua dimensi penyelenggaraan pemilu.