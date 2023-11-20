Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu RI Temukan 1.952 Kerawanan Pemilu, Minta Wilayah Pertajam Pengawasan

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |09:15 WIB
Bawaslu RI Temukan 1.952 Kerawanan Pemilu, Minta Wilayah Pertajam Pengawasan
A
A
A

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengimbau untuk Bawaslu di seluruh Indonesia agar lebih bisa menggenjot kerja pencegahan. Karena, hingga saat ini Bawaslu telah mengidentifikasi sebanyak 1.952 kerawanan Pemilu.

Dari identifikasi tersebut, Lolly mengatakan telah dilakukan pencegahan baik berupa nota dinas, surat imbauan, perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

"Jumlah tersebut, masih sedikit, karena kalau dilihat dari tahapan, sesungguhnya harus bisa melakukan pencegahan lebih masif lagi," katanya Lolly dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (20/11/2023).

"Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB, Jawa Timur ini adalah lima provinsi paling bayak melakukan pencegahan," imbuhnya.

Lolly mengingatkan masa kampanye yang merupakan masa yang seluruh dimensinya rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Pertama dimensi konteks sosial politik, kedua dimensi penyelenggaraan pemilu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pemilu 2024 Bawaslu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-D6ac_large.jpg
Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu, Soroti Sengketa hingga Hoaks
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement