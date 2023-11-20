Mengulik Hubungan Ratu Kidul: Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul

JAKARTA- Mari mengulik hubungan Ratu Kidul, Nyi Blorong, dan Nyi Roro Kidul yang selalu dibicarakan masyarakat dari generasi ke generasi.

Negara Indonesia memang sangat kental akan kisah mistis ghaib yang cukup kuat. Dari sekian banyak kisah mistis yang berkembang, salah satu yang paling populer yakni kisah penguasa lautan Ratu Kidul yang terdiri dari Nyi Blorong hingga Nyi Roro Kidul.

Meski begitu nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang salah kaprah terkait Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sama. Padahal Nyi Blorong dan Nyi Loro Kidul adalah kedua tokoh mistis goib yang berbeda baik dari sosok dan cerita seram yang menyelumutinya.

Lebih lengkapnya simak informasi pada ulasan satu ini. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (20/11/2023) terkait hubungan Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul.

Mengulik Hubungan Ratu Kidul

Sudah umum diketahui bahwa kisah mistis Ratu Kidul di Indonesia terdiri dari dua tokoh yakni Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Blorong dikenal sebagai seorang perempuan berwajah sangat cantik yang diwujudkan sebagai putri ular. Kehadiran Nyi Blorong ditugaskan untuk menggoda kaum lelaki supaya berbuat sesat cara pesugihan atau ngipri.

Pesugihan Nyi Blorong dipercaya akan mendatangkan kekayaan yang sangat melimpah ruah. Bagi para pengikutnya akan mendapatkan banyak kepingan emas yang katanya berasal dari sisik-sisik badannya. Namun dibalik kekayaan yang akan didapat, Nyi Blorong akan meminta tumbal arwah manusia untuk diserahkan menjadi pengikutnya.

Diketahui menurut kepercayaan masyarakat setempat, Nyi Blorong adalah penguasa Keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa dan memilki banyak pengikut mahluk halus.