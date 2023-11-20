Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minta Joe Biden Ikut Hentikan Perang di Gaza, Jokowi: Saya Pastikan Dicatat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |09:46 WIB
Minta Joe Biden Ikut Hentikan Perang di Gaza, Jokowi: Saya Pastikan Dicatat
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC dan pada KTT APEC di San Francisco beberapa waktu lalu.

Dalam dua pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan kepada Presiden Biden untuk ikut serta menghentikan peperangan di Gaza. Presiden Jokowi juga mengharapkan agar akses pengiriman bantuan ke Gaza dapat dipermudah.

"Saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan, yang kedua gencatan senjata segera dilakukan dan yang ketiga perang segera disetop, serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza, di gedung putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Usai menyampaikan hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, Presiden Biden tidak langsung menanggapi. Menurutnya, usulan yang disampaikan tersebut telah dicatat oleh Presiden Biden.

"Artinya, mungkin masih ditampung jadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti dapat, saya pastikan dicatat, menjadi catatan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

Halaman:
1 2
      
