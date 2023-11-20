Dijadwalkan Diperiksa Dewas, Firli Bahuri Masih Pimpin Konpers di Gedung KPK

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memimpin konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

Sejalan dengan itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan pertemuan keduanya.

Rencananya, Firli Bahuri akan dimintai klarifikasi oleh Dewas pada pukul 10.00 WIB. Namun hingga saat ini, pucuk pimpinan KPK itu masih memimpin konferensi pers di Gedung Merah Putih.

BACA JUGA: Hari Ini Firli Bahuri Diperiksa Dewas KPK Terkait Pertemuan dengan SYL

Sekadar informasi, Firli Bahuri dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pertemuan dirinya bertemu dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Laporan tersebut dibuat oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

"Jadi kami dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum hadir di Gedung KPK membuat laporan pengaduan masyarakat yang kami tunjukkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami ingin melaporkan laporan kepada Bapak Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran etik," ujar Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum, Febrianes saat dihubungi, Jumat (6/10/2023).