INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri: Saya Tidak Pernah Melakukan Pemerasan, Suap dan Gratifikasi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |11:02 WIB
Firli Bahuri: Saya Tidak Pernah Melakukan Pemerasan, Suap dan Gratifikasi!
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun.

Hal itu ia sampaikan pada saat memimpin konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023) sebelum menjalani klarifikasi kepada Dewan Pengawas KPK.

“Saya menyatakan di setiap kesempatan, saya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun,” kata Firli.

 BACA JUGA:

Selain pemerasan, purnawirawan Polri bintang tiga itu juga menegaskan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam praktik suap-menyuap hingga gratifikasi.

“Saya juga tidak pernah terlibat terkait suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pertemuan dirinya bertemu dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Laporan tersebut dibuat oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

"Jadi kami dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum hadir di Gedung KPK membuat laporan pengaduan masyarakat yang kami tunjukkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami ingin melaporkan laporan kepada Bapak Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran etik," ujar Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum, Febrianes saat dihubungi.

Telusuri berita news lainnya
