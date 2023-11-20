Waspada! Banjir Rob Akibat Bulan Perigee Berpotensi Terjadi Hingga 2 Desember

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob atau pesisir akibat fenomena bulan perigee terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia hingga 2 Desember 2023 mendatang.

“Adanya fenomena fase Bulan Perigee (jarak terdekat dengan bumi) berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (20/11/2023).

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantara di Pesisir Sumatera Utara, Pesisir Lampung, Pesisir Banten, Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Tengah, dan Pesisir Maluku.

BMKG mengatakan potensi banjir rob ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob):