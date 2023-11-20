Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Banjir Rob Akibat Bulan Perigee Berpotensi Terjadi Hingga 2 Desember

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |11:12 WIB
Waspada! Banjir Rob Akibat Bulan Perigee Berpotensi Terjadi Hingga 2 Desember
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob atau pesisir akibat fenomena bulan perigee terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia hingga 2 Desember 2023 mendatang.

“Adanya fenomena fase Bulan Perigee (jarak terdekat dengan bumi) berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (20/11/2023).

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantara di Pesisir Sumatera Utara, Pesisir Lampung, Pesisir Banten, Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Tengah, dan Pesisir Maluku.

BMKG mengatakan potensi banjir rob ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob):

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca BMKG cuaca buruk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387//gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187186//gempa_sumur_banten-Vgo1_large.jpg
Gempa Guncang Barat Daya Sumur Banten Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187157//hujan_jabodetabek-m2U9_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187134//gelombang_tinggi-5wzU_large.jpg
BMKG Pastikan Tak Ada Gelombang Tinggi 4 Meter Selama Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187058//petani-6ueZ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Risiko Gagal Panen Meningkat Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187039//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-MTfU_large.jpg
Ancaman Rob Mengintai Libur Nataru, BMKG Minta Pesisir Jawa Siaga Penuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement