Ketika Hary Tanoe Dampingi Ganjar Pranowo Bersilaturahmi dengan JK

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) bersama Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Arsjad Rasjid mendampingi calon Presiden RI Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, pada Minggu 19 November 2023.

“Saya bersama Ketua TPN Pak Arsjad Rasjid mendampingi Calon Presiden RI Pak Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di kediaman beliau,” ujarn Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (20/11/2023).

Hary menyebutkan, pertemuan tersebut diisi dengan berdiskusi. “Dan mendengarkan masukan-masukan dari pengalaman Pak Jusuf Kalla, bagaimana membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan pertemuannya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merupakan sebuah silaturahmi sambil berdiskusi tentang negara.