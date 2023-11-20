Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi II DPR Geram Seluruh Komisioner KPU RI Pergi ke Luar Negeri saat RDP

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |11:36 WIB
Komisi II DPR Geram Seluruh Komisioner KPU RI Pergi ke Luar Negeri saat RDP
Komisioner KPU Pergi ke Luar Negeri saat RDP/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan teguran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pasalnya, tak ada satupun komisioner KPU RI yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Penyelenggara Pemilu bersama DPR dan pemerintah pagi hari ini.

Di awal rapat, Doli menyampaikan bahwa biasanya ketika DPR bersama Penyelenggara Pemilu membahas adanya permohonan konsultasi, semua pihak yang berkaitan semuanya hadir.

"Tapi hari ini, dari KPU tidak ada satupun yang hadir. Jadi kami baru menerima surat, terimanya surat permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Menurutnya, surat permohonan yang dilayangkan KPU ini sifatnya penting, perihal konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Oleh karenanya, Komisi II DPR sudah mencarikan waktu untuk bisa menggelar rapat bersama.

Doli pun mengkritik KPU RI yang saat ini komisioner hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) nya pergi semua ke luar negeri. Dia menyinggung tata cara pengelolaan kantor.

Halaman:
1 2
      
