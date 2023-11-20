Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Ganjar Pranowo Bertemu JK, Partai Perindo: Beliau Tokoh Bangsa

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:47 WIB
Apresiasi Ganjar Pranowo Bertemu JK, Partai Perindo: Beliau Tokoh Bangsa
Capres Perindo Ganjar Pranowo bertemu JK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengapresiasi pertemuan Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Menurut Yusuf, banyak pesan yang disampaikan JK kepada Ganjar, terutama terkait keprihatinannya terhadap situasi politik akhir-akhir ini.

"JK adalah tokoh bangsa yang menunjukkan keprihatinannya atas perkembangan politik terbaru," kata Yusuf kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Yusuf menjelaskan dalam pertemuan itu JK memberikan masukan pada Ganjar agar konsisten dan berintegritas jika nantinya terpilih menjadi Presiden 2024.

"Bangun hukum untuk menciptakan keadilan bagi rakyat dan kepastian berusaha serta jangan tergoda menggunakan kekuasaan untuk korupsi dan melawan kepentingan publik," jelas Yusuf -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini.

Meski Ganjar sempat 'menggoda' JK untuk mendukung dirinya dalam Pilpres 2024, namun JK dengan tegas memilih untuk netral.

Menurut Yusuf, sikap JK tersebut menunjukkan sosok bapak bangsa.

"Pak JK sudah bilang kalau beliau netral, pilihan itu tepat untuk memilih jadi bapak bangsa agar nasihatnya didengar oleh semua pihak," pungkasnya.

