INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR Ungkap Parlemen MIKTA dan Jokowi Dukung Perdamaian di Palestina

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:05 WIB
Ketua DPR Ungkap Parlemen MIKTA dan Jokowi Dukung Perdamaian di Palestina
Ilustrasi (Foto: AFP)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan parlemen MIKTA (Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (20/11/2023). Dalam pertemuan itu, Jokowi dan pimpinan parlemen 5 negara middle power tersebut membahas soal isu konflik Israel-Palestina.

Puan mengungkapkan, pemimpin parlemen negara MIKTA bersama Presiden Jokowi sepakat untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu menjadi komitmen bersama yang akan dibawa dalam setiap pertemuan internasional.

“Kami membicarakan banyak hal terutama terkait perdamaian yang ada di Gaza,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Ia juga mengungkap, Parlemen negara MIKTA dan Presiden Jokowi bersepakat untuk mendorong dibukanya jalur-jalur bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Puan menyebut, Pemerintah Indonesia dan parlemen MIKTA juga sejalan menyerukan gencatan senjata oleh Israel.

"Kami melalui parlemen MIKTA sama dengan apa yang disampilan Presiden bahwa Indonesia tetap berkomitmen dan konsisten mendukung perdamaian yang ada di Palestina," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

"Kami dalam sidang MIKTA ini mendorong agar bisa dibuka koridor-koridor kemanusiaan dan tetap memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina," sambung Puan.

Selain membahas konflik di Palestina, kata Puan, pimpinan parlemen MIKTA dan Presiden Jokowi juga membahas isu perubahan iklim yang menjadi sorotan dunia internasional.

“Tadi juga berbicara tentang climate change dan juga terkait hal-hal ekonomi yang saat ini ini kita dalam situasi yang tidak cukup baik, termasuk di negara-negara yang lain,” ucapnya.

