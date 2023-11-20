Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenlu : MIKTA Jadi Jembatan Hentikan Kekerasan di Palestina

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:09 WIB
Wamenlu : MIKTA Jadi Jembatan Hentikan Kekerasan di Palestina
Presiden Jokowi dan Puan Maharani bahas upaya MIKTA ciptakan perdamaian di Palestina. (BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/11/2023).

Dalam keterangannya usai pertemuan, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menuturkan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya MIKTA menjadi sebuah jembatan untuk bisa mengehentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina.

“Mengingat memang salah satu yang pada saat ini menjadi agenda utama kita adalah bagaiamana kita bisa melakukan reform dari berbagai organisasi multilateral untuk bisa meningkatkan efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia,” jelas Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain itu, Pahala menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan mengenai upaya setiap pihak untuk dapat memastikan masyarakat di Gaza mendapat menerima bantuan yang sesuai.

“Kemudian yang kedua adalah memastikan adanya bantuan yang cukup, itu bisa masuk ke dalam area atau wilayah di Gaza, sehingga betul-betul masyarakat yang ada di sana bisa mendapatkan bantuan yang sesuai,” tuturnya.

“Kemudian yang ketiga menghentikan adanya peperangan yang ada di sana atau biasa yang dikenal sebagai ceasefire,” sambungnya.

Hal selanjutnya yang dibahas dalam pertemuan adalah bagaimana MIKTA dapat memulai sebuah proses politik untuk bisa menghasilkan solusi jangka panjang agar Palestina dapat memperoleh haknya sebagai sebuah negara merdeka.

“Kemudian yang keempat adalah bagaimana tentunya kita bisa memulai satu proses politik untuk bisa mencapai adanya solusi di Gaza dan juga di wilayah lain di Palestina untuk memastikan bahwa didapatkan solusi jangka pajang terkait dengan bagaimana negara Palestina bisa betul-betul mendapatkan haknya sebagai sebuah negara merdeka,” kata Pahala.

Di samping itu, Pahala mengungkapkan, selain pertemuan tersebut juga membahas mengenai kerja sama ekonomi. Pahala menuturkan sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai negara kekuatan menengah, MIKTA dinilai telah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar.

“Tentunya bagaimana kita bisa membangun adanya kerja sama yang lebih baik lagi, khususnya yang lebih inklusif sambil juga kita melihat bagaimana keberpihakan kepada negara-negara global south untuk bisa membangun industri dalam hal membangun hilirisasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang dimiliki,” ungkapnya.

