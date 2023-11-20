Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu 4 Pimpinan Negara Middle Power, Ketua DPR Serukan Perdamaian di Palestina

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:23 WIB
Bertemu 4 Pimpinan Negara <i>Middle Power</i>, Ketua DPR Serukan Perdamaian di Palestina
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Parlemen negara Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia di sela-sela MIKTA Speakers’ Consultation ke-9. Dalam pertemuan itu, Puan menyerukan pentingnya MIKTA untuk mendukung terjadinya perdamaian atas konflik Israel-Palestina.

Pertemuan bilateral itu dilakukan sebelum dibukanya MIKTA Speaker's Consultation ke-9 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023). Adapun perhelatan ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara Ketua Parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA). Pertemuan dengan pimpinan parlemen MIKTA dilakukan secara terpisah.

Pertama, Puan bertemu dengan Ketua National Assembly Korea Selatan, Kim-Jin Pyo. Lalu dilanjutkan dengan Ketua Grand National Assembly Turkiye, Numan Kurtulmuş. Kemudian sesi pertemuan ketiga adalah dengan Wakil Ketua Senat Australia, Andrew McLachlan, dan terakhir yakni pimpinan parlemen Meksiko yang diwakili oleh Sekretaris Parlemen, Fuesanta Guerrero Esquivel.

"Secara khusus saya sampaikan serangan Israel di Gaza dapat segera dihentikan, dan dilakukan segera gencatan senjata. Kita perlu segera selesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan Israel di Palestina," kata Puan, Senin (20/11/2023).

