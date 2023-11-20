Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Netralitas pada Pemilu 2024 Harga Mati

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:53 WIB
Polri Sebut Netralitas pada Pemilu 2024 Harga Mati
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan, Polri menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut merupakan komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

"Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI," kata Sandi dalam acara Piramida (Ngopi Bareng Pimpinan Media), di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Sandi mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melanggar komitmen tersebut.

Menurutnya, pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai, dan kondusif.

"Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri agar manjadi lebih baik lagi. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai," ujarnya.

Sandi mengajak kepada seluruh pimpinan redaksi media untuk bersinergi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan sebaran informasi di media sosial yang bersifat hoaks.

Halaman:
1 2
      
